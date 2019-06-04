РИАМО - 4 июн. Выпускники из Подмосковья уже написали ЕГЭ по географии, литературе, истории, химии, а также по двум основным экзаменам – математике и русскому языку, никаких нарушений при проведении экзаменов не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Процедура сдачи проходит в штатном режиме.

«Впереди ребят ждут экзамены по иностранным языкам в устной форме, обществознанию, биологии и ИКТ. Для проведения ЕГЭ в этом году созданы 279 пунктов, из них 19 – на дому. Все пункты оборудованы металлодетекторами, системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Для контроля за соблюдением порядка проведения ЕГЭ аккредитованы почти 1,7 тысячи общественных наблюдателей, в том числе 447 представителей Российского союза молодежи», – сказала Забралова.

Она добавила, что в этом году появилась возможность передавать экзаменационные материалы через интернет. Сбоев за время проведения экзаменов не было, наблюдатели показывают высокий уровень подготовки.

«Наблюдал за проведением экзамена по математике. Конечно, чувствовалось волнение, но организаторы в пунктах сделали все возможное, чтобы улучшить самочувствие ребят и снять напряжение. Вход в аудитории прошел организованно. Четкая инструкция, распечатка и заполнение бланков прошли без проблем. За время моего наблюдения никаких нарушений не было», – отметил общественный наблюдатель из городского округа Озеры Владимир Подшибыкин.

По мнению самих выпускников, атмосфера в пунктах сдачи была спокойной.

«Волновалась немного, но быстро успокоилась. Думаю, что результат будет максимально хорошим. Организация на экзамене хорошая, атмосфера спокойная. На видеонаблюдение внимания не обращала, решила для себя, что я на «пробном» экзамене», – поделилась впечатлениями выпускница гимназии «Пущино» Екатерина Зинченко.