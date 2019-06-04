РИАМО - 4 июн. Право аренды Гостиного двора на улице Ильинка, 4 в центре Москвы рядом с Красной площадью разыгрывают на городском аукционе, договор заключат на пять лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Нежилой объект с уникальной локацией сдается в аренду через аукцион. Лот представляет собой объект недвижимости площадью 690 квадратных метров, расположенный вблизи Красной площади по адресу: улица Ильинка, 4 (Гостиный двор). Победитель аукциона сможет занять помещения с первого по четвертый этажи, а также антресоль здания, и приспособить их под арт-галерею», – сказал руководитель департамента по конкурентной политике столицы Геннадий Дегтев.

По мнению искусствоведа, владелицы московской художественной галереи Любови Агафоновой, назначение лота выбрано удачно и заинтересует игроков галерейного бизнеса.

«Гостиный двор как площадка имеет большие перспективы развития – второй ЦДХ (Центральный дом художника — ред.), плюс отличное территориальное расположение. Вообще всегда при выборе помещения под выставку или галерею следует учитывать локацию. Это должно быть место, где люди не только живут и работают, но и в которое они приезжают для отдыха и прогулки. Иными словами, обязательно должен быть момент отдыха и расслабления», – отметила Агафонова.

Стартовая цена годовой аренды составляет 12,8 миллиона рублей. Договор аренды заключается сроком на 5 лет. Заявки на участие принимаются до 10 июня, сам аукцион пройдет 14 июня.