РИАМО – 4 июн. Совладелец группы S7 Владислав Филев обратился к замглавы Минтранса России Александру Юрчику с вопросом о расследовании инцидента с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года, сообщает «Интерфакс».

В октябре прошлого года самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.

«Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия (при повреждении стоек шасси – ред.) была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?» – спросил Филев Юрчика на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП.

Однако вместо Юрчика на вопрос ответил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров, который являлся модератором дискуссии.

«У нас завтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ 100 «Аэрофлота» 5 мая – ред.), с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию – ред.)», – отметил Бочаров.

Девятого октября SSJ 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», на борту находились пять членов экипажа и 91 пассажир. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, также были повреждены силовые элементы планера.

Пятого мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.