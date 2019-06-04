РИАМО – 4 июн. Совладелец группы S7 Владислав Филев обратился к замглавы Минтранса России Александру Юрчику с вопросом о расследовании инцидента с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Якутия» в октябре 2018 года, сообщает «Интерфакс».
В октябре прошлого года самолет выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Однако вместо Юрчика на вопрос ответил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров, который являлся модератором дискуссии.
«У нас завтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ 100 «Аэрофлота» 5 мая – ред.), с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию – ред.)», – отметил Бочаров.
Девятого октября SSJ 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ – Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск», на борту находились пять членов экипажа и 91 пассажир. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, также были повреждены силовые элементы планера.
Пятого мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.
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