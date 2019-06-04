РИАМО - 4 июн. Заместитель начальника цеха по релейной защите цеха электроснабжения АО «Воскресенские минеральные удобрения» Алексей Герасимов принял участие в Московском областном молодежном профсоюзном форуме «Профсоюзная волна», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В рамках мероприятия его участникам рассказали об основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также системе принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих ее реализацию. Особое внимание было уделено вопросам мотивации молодых сотрудников, а также возможностям профобучения и переобучения молодежи по профессиям, в которых ощущается потребность на региональном рынке труда», — говорится в сообщении.

После интерактивной лекции участники форума приступили к работе по группам. В формате панельных дискуссий были выработаны предложения по вовлечению молодежи в профсоюз, а также проанализированы наиболее эффективные инструменты повышения уровня мотивации молодежи на различных предприятиях Подмосковья и Москвы.

«Профсоюзную волну» посетили многие известные общественные деятели, среди которых был легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Знаменитый спортсмен принял участие в подведении итогов мероприятия и награждении самых активных участников.

«В последние годы молодежь химкомбината становится главным инициатором организационных преобразований, внедрения новых методик и технического перевооружения предприятия. Молодым кадрам предоставляются самые широкие полномочия, приветствуется инициативность, вовлеченность в производственные процессы и общественную жизнь комбината», — отметил председатель профкома АО «ВМУ» Сергей Золотов.

Он добавил, что все эти шаги дают положительный результат. Молодой актив профсоюзной организации крепнет и играет все более важную роль в достижениях предприятия.