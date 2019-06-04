Что делать, если вам пришел чужой долг за услуги ЖКХ

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Долги в платежках могут поджидать даже добросовестных жильцов. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов советует не спешить с оплатой счета, если в квитанции появилась неизвестная задолженность, а вы исправно платили каждый месяц.

Любые цифры, выходящие за привычные рамки, могут говорить о том, что вам приписали долг соседей.

Убедиться в том, что расчетный счет в платежной квитанции указан действительно ваш, и в ней нет долгов соседей, можно через управляющую компанию. В УК запрашивается информация о правильности начисления размера платы, и, соответственно, расчета размера задолженности.

Такое заявление УК должна рассмотреть и предоставить вам ответ в течении трех рабочих дней.

Убедитесь, что все показания в квитанции внесены верно, и ничего не перепутано местами. Если, например, на воду, у вас не стоит счетчик, то услуга начисляется по нормативу потребления.

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