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Дом и семья

Что делать, если вам пришел чужой долг за услуги ЖКХ

Куда обращаться жителям Подмосковья, если начислен чужой долг за «коммуналку», выяснил корреспондент РИАМО.
© РИАМО, Николай Корешков
1

Обратиться в УК

© РИАМО, Александр Кожохин

Долги в платежках могут поджидать даже добросовестных жильцов. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов советует не спешить с оплатой счета, если в квитанции появилась неизвестная задолженность, а вы исправно платили каждый месяц.

Любые цифры, выходящие за привычные рамки, могут говорить о том, что вам приписали долг соседей.

Убедиться в том, что расчетный счет в платежной квитанции указан действительно ваш, и в ней нет долгов соседей, можно через управляющую компанию. В УК запрашивается информация о правильности начисления размера платы, и, соответственно, расчета размера задолженности.

Такое заявление УК должна рассмотреть и предоставить вам ответ в течении трех рабочих дней.

Убедитесь, что все показания в квитанции внесены верно, и ничего не перепутано местами. Если, например, на воду, у вас не стоит счетчик, то услуга начисляется по нормативу потребления.

Как оплатить ЖКУ с помощью мобильного приложения>>

2

Сделать перерасчет ЕПД

© РИАМО, Анастасия Осипова

Если есть подозрения, что в платежке допущена ошибка, можно сделать перерасчет оплаты за данный период.

Большая часть потребителей в Московской области являются клиентами МосОблЕИРЦ, который занимается составлением Единого платежного документа (ЕПД).

Поддержка клиентов работает по телефону 8(800) 555-07-69, в Личном кабинете, а также можно обратиться напрямую к специалистам и получить консультацию в офисе. Ближайшее отделение МосОблЕИРЦ можно найти здесь.

Предварительно уточните в УК, правильные ли показания счетчиков она направила в МосОблЕИРЦ. Свои текущие показания передайте в Личном кабинете или через терминалы и ящики для приема показаний в офисах ООО «МосОблЕИРЦ». В этом случае перерасчет произведется автоматически, и вы увидите корректные суммы.

Более подробно о том, как сделать перерасчет оплаты ЖКУ, читайте здесь

3

Съемная квартира

© РИАМО, Мария Савосина

Бывает, что новые жильцы съемной квартиры получают долги от предыдущих квартирантов. Чтобы избежать чужой задолженности при аренде жилья, необходимо:

  1. Проверить и зафиксировать показания всех счетчиков в квартире на момент въезда; показания стоит прописать в договоре, чтобы потом не возникло недоразумений.
  2. Идеальная схема оплаты ЖКУ: хозяин оплачивает и предоставляет вам квитанцию или чек, а вы возмещаете расходы.
  3. Постарайтесь на момент заключения договора найма получить сведения из УК о наличии/отсутствии задолженности на дату заключения договора найма жилого помещения.

Как происходит расчет оплаты за воду в Подмосковье>>

4

Как разделить счета собственников

© РИАМО, Николай Корешков

Юрист отмечает, что законодательно такая процедура, как разделение счета, не предусмотрена. По умолчанию у квартиры один лицевой счет, а жильцы обязаны самостоятельно договариваться между собой. Но можно разделить лицевой счет, исходя из доли, которая принадлежит собственнику. Таким образом, человек будет платить только свою часть коммуналки (воду, газ, электричество).

Собственники могут обратиться в управляющую компанию с заявлением о разделе счета. Для этого потребуются:

• заявление, подписанное каждым собственником, либо отдельное заявление на каждого дольщика;

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

• соглашение, подписанное каждым собственником;

• копии правоустанавливающих документов на жилплощадь.

Отдельные счетчики, скорее всего, не установят и будут просто делить квитанцию на количество собственников.

Управляющие компании часто отказывают в разделе, так что можно обратиться в суд. Для этого получите письменный отказ УК. Также основанием для обращения в суд будет являться отсутствие реакции на поданное заявление в течение месяца.

Положительное решение суда станет основанием для принудительного раздела лицевых счетов. Но стоит понимать, что платить придется в любом случае, даже если вы месяц не будете жить по данному адресу – другие владельцы все равно расходуют воду, газ и электричество, а сумму будут делить на всех.

Как оплатить услуги ЖКХ в Подмосковье дистанционно>>

5

Приобретение жилья

© РИА Новости, Кирилл Каллиников

При покупке вторичного жилья необходимо удостовериться в том, что у бывшего владельца нет «хвостов» за ЖКХ. Здесь также потребуется справка из УК. В первую очередь, это необходимо, если вы приобретаете квартиру в ипотеку. Впрочем, даже если задолженность по коммуналке есть, то предъявить ее к вам никто не сможет, так как у покупателя возникнет обязанность платить за новую квартиру только с момента госрегистрации его права на собственность, говорит юрист.

А вот долги по взносам на капремонт могут перейти к новому владельцу. «Жилищный кодекс РФ предусматривает, что задолженности по взносам на кап. ремонт может быть истребована у нового собственника», - отмечает эксперт. Если вы упустите этот момент, то придется оплатить их и требовать с бывшего собственника возмещения затрат. Старайтесь предупредить неприятности и запросить у продавца на стадии подготовки к сделке справку об отсутствии задолженности именно по взносам за капремонт.

В дальнейшем собственнику жилья следует обращать внимание на величину тарифа и площадь помещения, т.к. размер взноса на капремонт напрямую зависит от этих показателей.

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