РИАМО - 4 июн. В ближайшие два года по областной программе «Спорт Подмосковья» полностью реконструируют стадион «Русич» в Ликино-Дулеве, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации городского округа.

«Сейчас мы занимаемся проектированием стадиона. На нем будет новое, специализированное покрытие и трибуны на 1 тысячи мест с деревянными сидениями. На них будет удобно сидеть даже зимой», – сказала заместитель главы администрации городского округа Ликино-Дулево по градостроительной деятельности Светлана Жукова.

По сведениям агентства, в подтрибунном пространстве разместится общественно-бытовой комплекс с раздевалками, тренажерным залом и другими помещениями.

«На втором этаже оборудуют застекленные залы, из которых можно смотреть матчи в непогоду. Освещать «Русич» мы планируем led-лампами», – добавила Жукова.

По данным агентства, большая часть финансирования идет из регионального бюджета, меньшая – из бюджета муниципалитета. Общая стоимость проекта составит порядка 168 миллионов рублей, срок его реализации – 2021 год.