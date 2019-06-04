РИАМО - 4 июн. Из здания детской поликлиники на востоке столицы эвакуировали около 140 человек из-за короткого замыкания, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Заявка была на Амурскую, 62А, по прибытии выяснилось, что было короткое замыкание без последующего горения. В целях безопасности из здания администрация вывела порядка 140 человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас поликлиника продолжает работать в штатном режиме.