РИАМО - 4 июн. С 1 сентября текущего года в Подмосковье будет реализован пилотный проект по частичному переводу домашних работ школьников в электронный вид, данные работы будет автоматически проверять компьютер, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Существуют так называемые тренажеры или тренировочные задания, которые можно перевести в электронный вид. Это могут быть задания на знание исторических дат, или, например, определений», – отметила Забралова.

По ее словам, такая проверка работ будет возможна благодаря интеграции «Школьного портала» и системы диагностики и тестирования Московской области. При этом иные формы домашних заданий будут сохранены.

Забралова пояснила, что новый формат поможет частично освободить учителей от проверки заданий, тем самым сэкономит время для общения с учениками, выполнения творческих заданий и проектной работы.

«Мы предлагаем всем муниципалитетам участвовать в апробации домашних работ в режиме онлайн. Но школы вправе сами выбирать формат включения и интенсивность. Начнем применять нововведение на нескольких территориях, постепенно увеличивая их количество», - заключила Забралова.

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