РИАМО – 4 июн. В Москве возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, в одном из домов в проезде Кадомцева оперативника ранили ножом в ногу, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«По версии следствия, 4 июня жители дома вызвали наряд полиции в связи с нарушением общественного порядка в подъезде жилого дома, расположенного по проезду Кадомцева в городе Москве. В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов один из мужчин нанес сотруднику удар ножом в область ноги», – сказала собеседник агентства.

Она уточнила, что сотрудник осмотрен врачами и ему оказана вся необходимая помощь.

«В настоящее время мужчина, причинивший ранение, задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего», – заключила Иванова.