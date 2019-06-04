РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июн. В подмосковном Подольске на круговом движении с Южного обхода во вторник днем легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде с Южного обхода (круговое движение – ред.) в сторону улицы Кирова сегодня, 4 июня (днем – ред.). Легковой автомобиль стоял на внутренней полосе капотом к кругу. Он столкнулся с грузовиком Hyundai Porter. Авария не сильная, все живы», – сказала очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 14:52 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.