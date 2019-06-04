РИАМО - 4 июн. Компанию ООО «Есипово» оштрафовали на 200 тысяч рублей за невыполнение требований земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

У компании в собственности есть участок площадью 10,9 гектара в городском округе Солнечногорск. Проверка показала, что на участке не выполняются мероприятия по улучшению, защите земель и охране почвы от негативных процессов, он зарос сорняками.

«В конце мая 2019 года ООО «Есипово» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Должностному лицу ООО «Есипово» выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», – отмечается в сообщении.

Всего с начала 2019 года за нарушения земельного законодательства РФ к ответственности в регионе привлекли 63 юридических лица, общая сумма штрафов составила 23 миллиона рублей.