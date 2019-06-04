РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 июн. Производитель мясной продукции ООО «МЕЛАНТ» из подмосковного Красногорска увеличил количество рабочих мест и выручку по итогам 2018 года благодаря господдержке, говорится в сообщении Мининвеста Московской области.

Компания получила субсидию управления поддержки и развития предпринимательства министерства инвестиций и инноваций Московской области в размере более 3,2 миллиона рублей на модернизацию производства.

«ООО «МЕЛАНТ» вложило в модернизацию около 6,5 миллионов рублей. Полученная господдержка помогла компании создать 13 новых рабочих мест, увеличить заработную плату на 12,75% и увеличить выручку на 30%. Субсидия направлена на проект по увеличению производственной мощности предприятия и повышению качества выпускаемой продукции», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

В материале отмечается, что ООО «МЕЛАНТ» использует при производстве отечественное сырье и высокие технологии. Лидерами среди выпускаемой продукции являются «Зельц свиной» и «Мясо прессованное».

«Продукция компании отмечена медалями на выставках PeterFood, WorldFood Moscow и «Золотая осень», в том числе золотой медалью в конкурсе «Наша Марка», прошедшем в рамках XXV Международной продовольственной выставки PeterFood 2016. Продукция компании поставляется во многие регионы России, в том числе представлена в сетевых магазинах «Магнит», – заключается в сообщении.