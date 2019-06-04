РИАМО - 4 июн. Нарушители экологического законодательства в Дмитровском городском округе, а также городских округах Реутов и Королев отчитались о выполнении требований Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ранее в ходе проверок по обращениям граждан инспекторы эконадзора выявили факт ограничения доступа жителей к озеру Долгому в деревне Рыбаки Дмитровского округа. Нарушение совершило АО «Международный аэропорт Шереметьево», – отмечается в материале.

В Королеве вблизи СНТ «Дружба» специалисты министерства зафиксировали незаконную свалку строительного мусора. Очаговые навалы отходов выявлены также в Реутове, вблизи шоссе Москва – Нижний Новгород.

Минэкологии потребовало от аэропорта и администраций Реутова и Королева устранить нарушения природоохранного законодательства. На сегодняшний день свободный доступ жителей к озеру Долгому обеспечен, участок вблизи шоссе очищен от навалов мусора, в Королеве также вывезен мусор, а земельный участок рекультивирован.

«В последнее время мы усилили контроль за состоянием земельных участков в тех муниципалитетах, где ранее были зафиксированы нарушения правил обращения с отходами и водоохранное законодательство. Как видим, это дает свои плоды», – подчеркнул заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он пояснил, что озеро Долгое – объект постоянного внимания ведомства, поскольку оно входит в состав заказника «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение».

«На протяжении нескольких лет Минэкологии совместно с жителями деревни Рыбаки противостоит попыткам незаконно пользоваться землями в границах заказника и другим нарушениям – и ослаблять усилий мы не намерены», – подытожил Воронцов.