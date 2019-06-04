РИАМО - 4 июн. На улице Островитянова в Москве в одном из домов произошел пожар на площади около 3 квадратных метров, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

«В многоэтажном доме по адресу: улица Островитянова, дом 53, корпус 1 произошло загорание личных вещей в квартире на площади 3 квадратных метра. Один человек передан медикам для обследования», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание удалось ликвидировать в 14:10. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего.