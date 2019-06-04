РИАМО - 4 июн. Во время летних каникул стартует проект «Спортивное лето московского школьника», его участниками стали более 30 школ в семи столичных округах: ЮАО, СВАО, ВАО, ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для детей проведут мастер-классы по SNAG-гольфу, фитнес-аэробике, тег-регби и шашкам. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО, поиграть в стритбол, бадминтон и поучаствовать в веселых стартах», – говорится в сообщении.

Проект рассчитан на учеников пятых – 11-х классов. Это хорошая возможность познакомиться с новыми видами спорта и укрепить здоровье. Координатор проекта – центр патриотического воспитания и школьного спорта.

В столице также действует программа летнего детского отдыха «Московская смена». Она предназначена для ребят от семи до 14 лет.

Под присмотром педагогов они посещают культурные и спортивные мероприятия, ходят в музеи и театры, участвуют в экскурсиях и мастер-классах. Этим летом организацией досуга школьников занимаются 246 учреждений образования, спорта и социальной защиты.