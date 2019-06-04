РИАМО – 4 июн. Праздник в честь дня рождения поэта Александра Пушкина пройдет в подмосковном Орехово-Зуеве 8 июня, гостей мероприятия ждут квесты и театральные импровизации, сообщается на странице ДК в соцсети «ВКонтакте».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие пройдет в сквере на площади имени самого писателя. Начало в 12:00.

«Приглашаем на праздничные мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В программе театрализованные показы, мастер-классы, фотозоны, парад литературных героев, квесты, викторины и многое-многое другое! А в 21:00 приходите на показ художественного фильма «Пушкин. Последняя дуэль», – говорится в сообщении.

По сведениям агентства, программу откроет музыкально-литературная гостиная под открытым небом, далее пройдет парад литературных героев. Для желающих лучше знать русский язык проведут занятие в лицейском классе «Говорим и пишем правильно», а для тех, кто хотел бы заняться иностранным языком, организуют уроки французского языка.

На празднике будут работать сувенирные и книжные лавки, а всем желающим сделают аквагрим на тему «Пушкинские герои». В 16:00 начнутся театральные постановки по произведениям Пушкина, а в 21:00 пройдет вечерний кинопоказ под открытым небом «Пушкин. Последняя дуэль».

Вход бесплатный. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8(496)422-44-22.