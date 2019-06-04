РИАМО - 4 июн. Движение транспорта восстановили после ДТП на внутренней стороне МКАД при съезде на Ленинский проспект в Юго-Западном округе столицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Движение восстановлено», – говорится в сообщении.

Ранее движение с внутренней стороны МКАД на Ленинский проспект в сторону центра было перекрыто из-за ДТП, на трассе перевернулась машина. Водителям посоветовали объезжать данный участок дороги.

Авария произошла без пострадавших, на месте работали оперативные службы.