РИАМО - 4 июн. День молодежи отметят в Москве 27 июня, в связи с чем праздничные мероприятия пройдут на 70 городских площадках, а их участниками станут свыше 100 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главные события Дня молодежи ожидаются в парке Горького. Здесь 27 июня развернется фестиваль спорта и уличных культур. Гости смогут посетить мастер-классы по скалолазанию, паркуру и уличным танцам, поучаствовать в открытых турнирах по панна-футболу, баскетболу, а также посмотреть гонки на радиоуправляемых моделях RC-Drift», – говорится в сообщении.

Пространство вдоль Москвы-реки превратят в творческую зону. На Пушкинской набережной с 12:00 до 16:00 пройдет конкурс «Энергия улиц». Лучшие стрит-арт-художники разрисуют огромные плакаты граффити. На Крымской набережной с 14:00 до 17:00 будут выступать молодежные творческие коллективы, уличные артисты и художники.

© Сайт мэра Москвы © Сайт мэра Москвы 1 из 2

В гастрономической зоне PicnicHeroes столичные гурманы смогут купить деликатесы и посмотреть на битву кулинаров. Кроме того, 10 студенческих команд с 15:00 до 18:00 будут соревноваться в трех номинациях, таких как «Мангал-стайл», «Шурпа-баттл» и «Десерт-шоу».

Также студенты смогут присоединиться к созданию города из лего, попробовав себя в роли архитектора и строителя. Кроме того, они могут стать участниками студенческих летних игр Москвы. Молодым спортсменам предстоит показать себя в пляжном волейболе, бадминтоне и футболе, перетягивании каната и стритболе.

С 18:00 до 20:00 на сцене выступят финалисты Студенческой лиги Stand Up, а завершится праздник рэп-концертом на Пушкинской набережной. В 10 столичных парках пройдут мастер-классы «Московский диалог» по развитию навыков публичных выступлений. Участниками и зрителями станут более тысячи человек.

В пяти лофт-пространствах и кафе города пройдут деловые завтраки Moscow Talks. Лидеры студенческого самоуправления обсудят с представителями органов исполнительной власти вопросы социально-экономического развития столицы и условий для самореализации молодежи.

В саду имени Н.Э. Баумана с 16:00 до 19:00 будут работать иконописная мастерская, площадка исторической реконструкции и мастерская рукоделия, пройдут мастер-классы по колокольному звону и церковной флористике, а также дегустация национальных постных блюд. По окончании вечера всех посетителей ждет праздничный концерт.

В Измайловском парке состоится первый фестиваль молодых семей «#простоесчастье». С 14:00 до 21:30 гостей ждут мастер-классы, выставки, презентация работы московских центров и программ родительского просвещения.

Мероприятия, посвященные Дню молодежи, пройдут в 14 столичных парках.

С 12:00 в центре современного искусства «Винзавод» стартует фестиваль молодежных медиа Москвы. Гости смогут посетить ярмарку вакансий и найти компанию для стажировки, получить новый опыт работы во время мастер-классов, а также обсудить основные направления развития студенческих СМИ и молодежных медиа.

Впервые День молодежи отметили в 1958 году. В 2019 году этому празднику исполняется 61 год. Сегодня в столице проживают более 2,5 миллиона молодых людей, из них 750 тысяч – студенты.