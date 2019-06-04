РИАМО - 4 июн. В музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра впервые в России 7 июня открывается выставка «Избранница судьбы», рассказывающая о жизни и творчестве русской художницы Марии Башкирцевой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Сегодня работы незаурядной художницы являются достоянием многих известных музеев мира и входят в число лучших произведений русской живописи. Выставка «Избранница судьбы» – это первый шаг на пути создания музея Марии Башкирцевой на ее родной земле», – говорится в сообщении.

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из частной коллекции Татьяны и Николая Швец. Среди них – графические работы, созданные в период обучения в Академии живописи Родольфа Жюлиана в Париже и полотно «Молодая женщина, читающая «К вопросу о разводе» А. Дюма». Это первая работа художницы, представленная на парижском Салоне в 1880 году (более 100 лет картина считалась утраченной – ред.).

Кроме того, посетители смогут увидеть фотографии Марии и ее близких, чудом сохранившиеся личные вещи и редкие издания «Дневника».

Мария Башкирцева (1858-1884) – русская художница, большую часть жизни провела во Франции. Башкирцева более знаменита своим «Дневником», которая она писала почти всю свою жизнь на французском языке. Изданный на многих языках мира, «Дневник» оказал большое влияние на Марину Цветаеву, и первый сборник стихов она посвятила Башкирцевой.

Художница часто рисовала собственные автопортреты. Некоторые ее работы, например, «Жан и Жак» выставляются в Лувре. Работы получили награды всевозможных французских выставок, позитивные отклики от Анатоля Франса и Эмиля Золя. Несколько последних лет жизни девушка болела туберкулезом и умерла в 25 лет.