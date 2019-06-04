РИАМО - 4 июн. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией городского поселения Софрино Пушкинского городского округа в отношении ООО «Сталь Индустрия» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, администрация направила в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Сталь Индустрия» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, администрации поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципального имущества», – отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Сталь Индустрия» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Сталь Индустрия» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.