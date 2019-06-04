РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 4 июн. Неравнодушные люди собрали в помощь родителям Никиты Белянкина, убитого в драке в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска, около одного миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Красногорске» близкий друг погибшего Иван Шуханов.

«Граждане за два дня собрали в помощь родителям Никиты существенную сумму. Там уже ближе к миллиону, наверное. Поддержку оказывает администрация. Отцу Никиты звонил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В контакте с родственниками начальник теруправления «Отрадненское» Владимир Цуканов», – сказал Шуханов.

Цуканов, начальник территориального управления, на территории которого произошла трагедия, отметил, что с предложениями помочь семье погибшего парня звонят из разных уголков России.

«Мы также предложили родителям Никиты помощь, ждем от них обратной связи. Держим ситуацию на контроле и готовы помочь всем, что в наших силах», – добавил он.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Погибший служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Белянкина похоронят 6 июня на Митинском кладбище Москвы.