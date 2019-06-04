РИАМО - 4 июн. На сайте авиасалона МАКС – 2019 стартовала предварительная продажа билетов, возможность купить билеты по лучшей цене ограничена по времени, сообщается на сайте мероприятия.

Купить билеты также можно в сети продаж билетного оператора мероприятия Parter.ru. Приобретение билетов на МАКС в рамках предварительной продажи – лучшая возможность посетить главное авиационное событие года без переплаты. Специально для гостей салона, которые заранее планируют поездку в Жуковский, предлагается цена 700 рублей, не изменившаяся с 2017 года.

«Для гостей, которые осуществят покупку в июне, будет действовать специальная цена в 700 рублей за билет, дающий право посетить мероприятие в один из публичных дней с 30 августа по 1 сентября. Точно такая же цена была установлена и два года назад», - сказал заместитель генерального директора ОАО «Авиасалон» Владимир Советкин.

С 1 июля по 25 августа стоимость входного билета увеличится до 800 рублей, с 26 августа по 1 сентября такой билет обойдется в 1 тысячу рублей. Для гостей, которые не могут заранее определиться с предпочтительной датой посещения салона, предлагаются билеты стоимостью 1,1 тысячи рублей. Они предусматривают разовое посещение выставки в любой из публичных дней. По традиции дети в возрасте до 14 лет могут посетить салон бесплатно, однако их проход на территорию выставочного комплекса возможен только в сопровождении родителей.

«Билеты категории бизнес, предусматривающие разовое посещение выставки в любой день с 27 августа по 1 сентября, доступен в предварительной продаже по цене 2,8 тысячи рублей, непосредственно перед открытием салона и в дни его работы стоимость билета повысится до 3 тысяч рублей», — добавляется в сообщении.

Можно также приобрести талоны на парковку легковых автомобилей – 2,5 – 3,5 тысячи рублей – и автобусов – 4 тысячи рублей.

«Наиболее комфортные условия для осмотра выставочной экспозиции и наблюдения за демонстрационными полетами предполагают билеты PRIORITY, дающие, среди прочего, возможность посетить специальный павильон и смотровые трибуны. Для посещения медиаплатформы, оптимальной для проведения фото- и видеосъемки, предлагаются специальные билеты, позволяющие разово посетить выставку в любой из дней с 27 августа по 1 сентября», — отмечается в сообщении.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском 27 августа – 1 сентября.