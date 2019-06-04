РИАМО - 4 июн. Мужчина, застреливший директора торгового центра в подмосковном Солнечногорске, попал в объектив камеры видеонаблюдения, видео с камеры опубликовано в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде и со шлемом на голове быстро подходит ко входу в здание, стреляет из пистолета, а затем убегает.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщила, что в поселке Поварово городского округа Солнечногорск убили директора местного торгового центра.

Неизвестный не менее трех раз выстрелил в мужчину, когда тот заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия».

На месте преступления следователи и криминалисты уже обнаружили три гильзы. Отрабатываются различные версии убийства.