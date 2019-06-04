РИАМО – 4 июн. В городском округе Серпухов появится новое граффити, на стене изобразят бабочек, сов и сказочных персонажей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Художник Илья Демченко продолжает работу над созданием граффити в Екатерининском сквере.

«Совсем скоро здесь появится удивительный рисунок с изображением бабочек, сов и сказочных персонажей. Необычным дополнением станет перенос на стену детского рисунка, автор которого победил в конкурсе 1 июня», – говорится в сообщении.

С инициативой о создании уличного граффити к главе Серпухова Дмитрию Жарикову обратилась руководитель художественной студии «Солнечный круг» Наталья Ратмирова. Администрация городского округа поддержала данную идею и ее воплощение началось в День зашиты детей.