РИАМО - 4 июн. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с РАНХиГС при президенте РФ провели открытый курс обучения по программе повышения квалификации «Развитие торговли и сферы услуг», говорится в сообщении пресс-службы Минпотребрынка региона.

«Во время обучения у всех желающих была возможность совместно с преподавателями-экспертами обсудить проблемы, связанные с развитием оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг, налогообложением отраслей торговли и обеспечением деятельности розничных рынков и ярмарок», – отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Кроме того, на мероприятии обсудили государственный (муниципальный) контроль в сфере торговли и услуг; порядок размещения НТО (нестационарных торговых объектов) и механизмы взаимодействия органов местного самоуправления и бизнеса.

Также во время обучения слушатели рассмотрели вопросы лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, а также правовые основы учета и декларирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«По завершении практических занятий слушатели успешно прошли итоговую аттестацию, по результатам которой им торжественно вручили удостоверения о повышении квалификации», – заключил министр.