РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 июн. Торжественный запуск новой технологической линии паллетизации и упаковки состоялся во вторник на предприятии по выпуску строительных смесей акционерного общества «ГЛИМС-Продакшн» в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Новую разработку выпустили в рамках программы по модернизации производства. Новая упаковка позволит увеличить срок хранения продукции, в том числе вне помещений и улучшит логистику предприятия.

«Три года назад на предприятии начали пятилетнюю программу модернизации производства, которая включает автоматизацию процесса подачи сырья и создания упаковки. <…> В результате модернизации производительность цеха по выпуску сухих смесей составит 150 тысяч тонн в год, в настоящее время там выпускают 120 тысяч тонн в год», – сказал генеральный директор «ГЛИМС-продакшн» Герман Гусев.

По его словам, новая установка позволит увеличить срок хранения продукции, в том числе вне помещений, улучшит логистику предприятия, так как появится новая фасовка смесей 15 и 30 килограмм. Также установка позволит увеличить производительность труда минимум на 15% и полностью автоматизировать процесс укладки и фасовки готовой продукции. В течение года-двух на предприятии установят новую линию по автоматизации процесса подачи сырья.

В торжественном открытии приняли участие заместитель директора фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Максим Черепахин, депутат Мособлдумы Павел Максимович, замглавы горокруга Подольск Алексей Кук, руководство и акционеры «ГЛИМС-Продакшн». Сначала всех ознакомили с историей компании, затем почетные гости перерезали красную ленточку. С технологической линии сошел первый паллет, на котором расписались все желающие.

«ГЛИМС-Продакшн» известно на строительном рынке более 20 лет как предприятие, специализирующееся на выпуске строительных смесей, в том числе штукатурки, плиточного клея, гидроизоляционных материалов, шпаклевки, полимерных составов для полов. Всего в ассортименте предприятия более 100 наименований продукции. Специальные материалы компании использовали при реставрации Оружейной палаты, колокольни Ивана Великого в Кремле, Бородинской панорамы, Богоявленского кафедрального собора в Елохове, гостиницы «Украина», строительстве станции «Воробьевы горы» и Испанского культурного центра. Жители Подольска могут найти продукции марки Glims в гипермаркете «Леруа Мерлен» и на сайте компании.