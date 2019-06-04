РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 июн. Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова подарила участникам танцевального флешмоба книги «Хранимиры», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Флешмоб начался в Центральном парке Люберец. Он транслировался в разные подмосковные группы в соцсетях.

«Вы отлично выступили, с чем и поздравляю. Танцевальный флешмоб был посвящен Дню эколога. Экология начинается с каждого из вас. Это очень хорошо, что вы в таком возрасте понимаете, как важно сохранить экологию. Мы хотим преподнести вам праздничные подарки – книги «Хранимиры», – сказала Стальнова.

В танцевальном флешмобе приняли участие танцевальные коллективы Люберец и дети из школьных лагерей.