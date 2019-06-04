РИАМО - 4 июн. Оборот розничной торговли в первой половине 2019 года в Московской области вырос более чем на 4%, в товарной структуре оборота розничной торговли региона преобладает продажа непродовольственных товаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«Обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли в первом квартале 2019 года показало, что экономическая ситуация на потребительском рынке Московской области по сравнению с первым кварталом 2018 года улучшилась на 4 процентных пункта», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли, по сравнению с первым кварталом 2018 года вырос на 3,7 процентных пункта и составил 5,3%.

По данным Мособлстата, оборот розничной торговли регионе в январе-апреле 2019 года составил 778,5 миллиардов рублей или в сопоставимой оценке на 4,3% выше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

В товарной структуре оборота розничной торговли Московской области преобладает продажа непродовольственных товаров. Доля оборота непродовольственными товарами в январе-апреле 2019 года составила 54%, в соответствующем периоде 2018 года – 54,1%.