РИАМО - 4 июн. В поселке Поварово городского округа Солнечногорск убили директора местного торгового центра, в него стреляли не менее трех раз, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Неизвестный произвел не менее трех выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда последний заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято три гильзы. Специалисты отрабатывают различные версии совершенного убийства.

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