РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июн. Убитый в результате драки в Красногорске экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин не в первый раз заступался за незнакомцев, в детстве он спас от изнасилования девочку, сообщил «РИАМО в Красногорске» близкий друг погибшего Иван Шуханов.

«Мы дружили с Никитой около 5 лет. Он был честным парнем, всегда за правду старался. Не мог пройти мимо незнакомых людей. Это было не впервые. Еще в детстве он спас девочку от изнасилования», – сказал Шуханов.

Он добавил, что Никиту Белянкина похоронят 6 июня на Митинском кладбище в промежутке времени с 13:00 до 15:00.

«Жители организовали мемориал на месте гибели Никиты. В день похорон цветы и фотографию увезем на кладбище. Если договоримся с властями, впоследствии установим на доме памятную табличку», – добавил Шуханов.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».