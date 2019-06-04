РИАМО - 4 июн. В Московской области свыше 50 тысяч девятиклассников во вторник прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) по химии, информатике и ИКТ, географии и обществознанию, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она отметила, что экзамены организовали в 600 пунктах проведения на территории области.

«Больше всего ребят сдавали сегодня географию – более 24 тысяч, также популярна информатика и ИКТ – почти 18 тысяч человек выбрали предмет. За ходом проведения экзаменов наблюдали 944 аккредитованных общественных наблюдателей и 11 онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области», – отметила Забралова.

По ее словам, экзамены прошли в рабочем режиме.

«Впереди еще сдача второго обязательного предмета – математики. Экзамен состоится 6 июня», – напомнила Забралова.

Результаты экзамена по химии, информатике и ИКТ, географии, обществознанию будут известны не позднее 18 июня.