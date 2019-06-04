РИАМО - 4 июн. Сотрудники полиции совместно с ФСБ России задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном распространении на территории Московского региона наркотиков, общий вес партии составил 12 килограммов, сообщается на сайте МВД РФ.

В доме по месту временного проживания обнаружены электронные весы, упаковочный материал, магниты, устройство для запаивания вакуумных упаковок, а также свертки с различным содержимым.

«Согласно проведенному исследованию, изъятые вещества являются наркотическими средствами – кокаином, ЛСД, метамфетамином, МДМА, марихуаной, мефедроном, гашишем и амфетамином. Общая масса веществ составляет свыше 7 килограммов», – отмечается в материале.

При обследовании придомовой территории оперативники нашли тайник, в котором находился пакет с мефедроном массой около 5 килограммов. Общий вес изъятых наркотических средств и психотропных веществ составил более 12 килограммов.

Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал закладки в разных частях города. Следователем УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве возбуждены уголовные дела, мужчину арестовали.