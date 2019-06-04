РИАМО - 4 июн. В приложении «Яндекс.Такси» появилась возможность создать один аккаунт для всей семьи, в который можно пригласить до трех человек и привязать к нему одну банковскую карту, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Семейный аккаунт постепенно появляется в приложениях пользователей последней версии «Яндекс.Такси» во всех городах и странах, где доступна оплата картой. Это полезно, если вы хотите позаботиться о своих родных — например, оплачивать такси родителям или детям», - отмечается в материале.

Чтобы создать семейный аккаунт, необходимо открыть меню. Соответствующая вкладка появилась в самом верху. Нажав на нее, можно выбрать нужную банковскую карту из привязанных к приложению. Также можно привязать и новую карту.

Чтобы добавить пользователей в аккаунт, нужно ввести их номера или добавить из списка контактов. Добавленным людям останется только зайти в приложение и выбрать «Семейный аккаунт» среди своих способов оплаты.

«Если у вашего родственника еще нет приложения «Яндекс.Такси», мы предложим отправить ему ссылку на скачивание в любой удобный мессенджер или по СМС. Если вы захотите удалить человека из аккаунта, это легко сделать в той же вкладке», - добавляется в материале.