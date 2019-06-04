РИАМО - 4 июн. Экологический забег «Чистое Подмосковье – к юбилею!» пройдет на территории муниципальных образований Московской области 8 июня, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций региона.

Мероприятие пройдет в рамках подготовки празднования 90-летия Подмосковья и приурочено ко Всемирному Дню окружающей среды. Его организаторы — Главное управление социальных коммуникаций Московской области и Общественная палата региона.

«Формат мероприятия, экологический плогинг, своеобразный гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, экопробежка, во время которой необходимо очистить территорию от мусора. Задача участников – преодолеть маршрут от точки А до точки Б, выполняя дополнительные задания: интеллектуальные, творческие и спортивные», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что основная задача команд — сбор наибольшего количества мусора, вес которого измеряется на финальной точке по всем фракциям. Всего поступило 45 заявок на участие из 38 муниципалитетов. Командам также предстоит подготовить видео-визитки и разместить их в официальной группе мероприятия.

Первыми зарегистрировались команды из Можайского городского округа, городских округов Реутов, Красногорск, Истра и Звездный городок. Этим командам торжественно вручили фирменные футболки на заседании комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

Результаты забега оценит оргкомитет мероприятия, в состав которого вошли Плещева, олимпийский чемпион Александр Легков, члены комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

На мусор вдоль берегов канала имени Москвы жаловались в соцсетях жители Долгопрудного.

«Узнав про экологический забег «Чистое Подмосковье – к юбилею!», <…> мы решили присоединиться к его участникам и самостоятельно сделать наше Подмосковье и Долгопрудный в частности чище», — рассказала член комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.

Организаторы мероприятия в Долгопрудном запустили обсуждение в социальных сетях по выбору площадки. Жители предложили дорожки вдоль канала имени Москвы близ парка на улице Молодежной в Долгопрудном.

Помимо плогинга в программе также йога на природе, выставка-фермерских продуктов, мастер-классы экологической направленности интерактивная выставка «Одноразовое – многоразовое» и многое другое.