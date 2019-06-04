РИАМО – 4 июн. Крупнейший в России мемориал Советскому солдату будет создан под Ржевом в память обо всех погибших на этой территории в годы Великой Отечественной войны, установка 25-метрового бронзового памятника планируется к 75-летней годовщине Великой Победы в 2020 году, отольют памятник в мастерской Александра Рукавишникова в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Фигуру солдата возведут на 10-метровом насыпном кургане у деревни Хорошево Ржевского района. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Минкультуры РФ и правительства Тверской области», – отмечается в сообщении.

Размер первоначальной модели составил 2,5 метра.

«Потом вокруг была собрана специальная рама с отметками, помогающими увеличить фигуру до 25 метров. Для ускорения работы скульптура разделена на четыре части, над которыми работает пять бригад», – уточняется в материале.

После того как фигуру солдата закроют гипсом и резиной ее доставят в литейный цех в Солнечногорске, где из гипсовых форм будут изготовлены восковые модели, с помощью которых скульптура будет отлита из бронзы.

«По задумке авторов проекта, у зрителя должно возникнуть ощущение, что памятник олицетворяет души павших воинов, которые воспаряют к небу в виде журавлей», – подчеркивается в сообщении.

В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень. Для реализации проекта требуется 650 миллионов рублей, на данный момент собрано более 264 миллиона рублей.

«Внести вклад в увековечение памяти защитников Отечества, погибших подо Ржевом, можно на сайте ДАР.ИСТОРИЯ.РФ», – резюмируется в сообщении.