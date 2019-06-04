РИАМО - 4 июн. Студенты, ищущие подработку на время летних каникул, могут устроиться в почтовые отделения Москвы и Подмосковья на позиции почтальона, оператора, администратора или сортировщика, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«Молодых людей, начинающих свой трудовой путь, обучат навыкам, которые пригодятся во многих специальностях. «Почта России» готова принять молодых людей на более чем 800 позиций», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что студенты, которым уже есть 18 лет, принимаются в структурные подразделения «Почты России» без ограничений. Молодым людям предлагается более 300 вакансий почтальонов первого класса, 500 вакансий операторов, а также вакансии администраторов и сортировщиков.

Для оформления на работу студенту необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, ИНН, а также трудовую книжку. Если она пока не открыта, предприятие поможет ее завести, добавил представитель пресс-службы.

Чтобы уточнить наличие вакансии, можно обратиться в любое почтовое отделение, где будущему работнику подскажут, какие есть вакантные места в удобном ему районе, а также куда принести список необходимых для оформления документов.

«Стоит отметить, что для работников «Почты России» разработана система премирования, под которую также попадают и сотрудники-студенты», - заключил собеседник агентства.