РИАМО - 4 июн. Более 970 тысяч квадратных метров травостоя на территории Подмосковья окошено по предписаниям Госадмтехнадзора в 64 муниципалитетах, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Сотрудники Госадмтехнадзора следят за состоянием газонов и участков с зелеными насаждениями на территории муниципальных образований Московской области. В соответствии с областным законодательством высота травы не должна превышать 20 сантиметров. Несоблюдение установленных правил является административным правонарушением», – отмечается в материале.

В теплое время года высокий травостой в общественных местах, а в особенности около детских площадок является благоприятной средой для распространения паразитов.

«С начала активного роста травы, в результате проведенных мероприятий по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора окошено более 30 скверов, 267 территорий вдоль дорог, 58 общественных пространств, а также 866 территорий около детских площадок», – сказал Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Граждане, должностные и юридические лица привели в порядок более 970 тысяч квадратных метров территории, добавил он.