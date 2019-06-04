РИАМО - 4 июн. Самолет авиакомпании UTair рейса Москва – Берлин вернулся в столичный аэропорт «Внуково» из-за неполадок в системе, после взлета на борту выпали кислородные маски, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы авиакомпании.

«В самолете Boeing-737 на 40-ой минуте после вылета из «Внукова» выпали (кислородные - ред) маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. Состояние пассажиров и экипажа нормальное», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас самолет проверяют специалисты. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Авиакомпания готовит для пассажиров резервный борт.