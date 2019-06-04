РИАМО - 4 июн. МКУ «Центр торгов городского округа Серебряные Пруды» и «Служба обеспечения» нарушили порядок проведения электронного аукциона на оказание услуг по содержанию и благоустройству 38 кладбищ, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

С жалобой в УФАС обратилась компания ООО «Пресня Сервис», чью заявку отклонили.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Пресня Сервис» обоснованной», — говорится в сообщении.

УФАС выдало учреждениям предписание об устранении допущенных нарушений.