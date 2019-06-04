РИАМО - 4 июн. В Москве завершено строительство левой железнодорожной эстакады по Павелецкому направлению Московской железной дороги (МЖД) в составе Южной рокады, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Мы завершили комплекс работ по строительству левой железнодорожной эстакады и произвели переключение движения второго главного пути на проектное направление. В настоящее время ведется подготовка к переключению первого главного пути. Идут подготовительные работы для возведения правой эстакады, производятся работы по инженерным коммуникациям», – сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Кроме этого, на данный момент установлено 70% опор контактной сети по правой стороне путевого развития. Также завершено возведение водопропускного коллектора через реку Чертановку.

Работы ведутся по проекту первого этапа строительства участка Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Участок проходит по территории промзоны, пересекает Павелецкое направление Московской железной дороги и реку Чертановку, и выйдет на Пролетарский проспект в створе Кантемировской улицы.

В общей сложности по обоим этапам будет построено более 6 километров дорог, два путепровода – автодорожный и железнодорожный, водопропускной коллектор через реку Чертановку, по одному подземному и надземному пешеходным переходам.

«Открывая новую эстакаду прямого хода на Варшавском шоссе в сентябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство участков Южной рокады на юге и юго-востоке Москвы станет важнейшей дорожной стройкой Москвы ближайших лет», – добавил Бочкарев.