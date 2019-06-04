РИАМО - 4 июн. Свыше 40 дорог отремонтируют до конца 2019 года в Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве, половину из них выбрало местное население путем голосования на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт в Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве осуществят в рамках программы ремонта на текущий год. В надлежащее состояние приведут более 40 дорог протяженностью свыше 70 километров, из них 20 автодорог вошли в программу ремонта по итогам голосования на портале «Добродел». Из них в Орехово-Зуеве асфальтобетонное покрытие уложат на 11 дорогах, в Ликино-Дулеве на 33 участках автодорог.

«На комплекс мероприятий по ремонту и обустройству улично-дорожной сети из бюджета Московской области в Ликино-Дулево выделено около 400 миллионов рублей, в Орехово-Зуево более 190 миллионов рублей. От общей суммы на ремонт дорог направлено порядка 350 и 130 миллионов соответственно», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На территории Орехово-Зуева отремонтируют 11 дорог, из них пять участков выбрали с помощью местного населения на портале «Добродел». Ремонт коснется и региональных дорог округа. Так, приведут в порядок участки на дороге Орехово-Зуево – Федорово – Красная Дубрава – Демихово с 0 по 0,29 километр, с 1,18 по 2,92 километр и с 5,3 по 6,64 километр. Дорога Красная Дубрава-Демихово-Нестерово была выбрана по итогам голосования жителей.

В Орехово-Зуеве в рамках реализации проекта «Быстрые решения» устроят разгонную полосу на пересечении улиц Дзержинского и Совхозной. Для того, чтобы устранить угрозу здоровью и жизни людей на дорогах, рабочие осуществят устройство линий освещения протяженностью более 2 километров, а также по установке металлических ограждений длиной порядка 700 метров.

В Ликино-Дулеве отремонтируют 33 автодороги, из них 12 дорог определили жители в ходе голосования на портале «Добродел». В настоящее время укладка асфальта завершена на муниципальных автодорогах: на Ленинском проезде в городе Дрезна, на двух участках дороги в деревне Соболево. Ведется укрепление обочин. Работы по ремонтному профилированию щебеночного основания, устройству выравнивающего слоя продолжаются на восьми участках, в том числе на дорогах в деревнях Зевнево, Новое Титово, Васютино.