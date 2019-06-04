РИАМО - 4 июн. Следственный комитет РФ опубликовал в своем WhatsApp-канале видео допроса одного из задержанных по подозрению в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске.

На видео, которое длится около 30 секунд, мужчина называет дату своего рождения - 12 октября 1977 года. Остальное время он сидит, потупившись, и молчит.

Ранее на сайте СКР сообщалось, что по подозрению в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина были задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Следствие устанавливает роль каждого из них в совершенном преступлении.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Погибший служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.