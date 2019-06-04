РИАМО – 4 июн. В зоне охвата новых станций Некрасовской линии метро, которую накануне открыл мэр Москвы Сергей Собянин, находится 115 домов, вошедших в программу реновации, и семь стартовых площадок, на которых планируется построить новое, комфортабельное жилье для граждан из старых домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«В районе Некрасовка, где располагается одноименная конечная станция новой линии, нет домов, участвующих в программе реновации, что не удивительно, поскольку этот район можно назвать одним из самых молодых в городе, и старого жилья здесь нет. А вот в соседних районах Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский, где начали работу станции «Косино», «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская» ситуация уже другая. В первом в программу реновации попало 60 домов, а во втором 55», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что на данный момент в районе Выхино-Жулебино подобрано две стартовых площадки, а в районе Косино-Ухтомский таких площадок пять.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 июня открыл движение по первому участку Некрасовской линии.

«Сегодня запускаем первые четыре станции новой ветки метро, но это не означает, что остальные станции, которые предстоит построить, надо делать с нуля. Они уже строятся полным ходом, и я надеюсь, что меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком», – подчеркнул мэр столицы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 стартовых площадок, работа по подбору дополнительных – заключается в материале.

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