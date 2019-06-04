РИАМО - 4 июн. В столицу в конце мая пришла очень теплая погода, и вся первая декада июня ожидается жаркой, температура будет подниматься выше плюс 30 градусов, могут быть побиты рекорды температуры, сообщается на сайте «Метеоновости».

Очень теплый воздух поступает в центр России практически с севера Африки. В условиях малооблачного антициклона, который формирует погоду в центре Европейской России, воздух продолжает прогреваться. Рост температуры будет происходить в течение всей недели, до рекордных климатических значений температура может повыситься в выходные дни.

«В среду в Москве уже будет жарко, 25-27 градусов, в четверг – 28-30, в пятницу – 29-31, а на выходные дни в городе до 33 градусов. Это близко к абсолютным значениям максимальной температуры для этих чисел <…>. Самые высокие значения отмечались в 1948 году и 1988 году, до 32,7 градуса», — говорится в сообщении.

Синоптики рекомендуют в такую погоду проводить время у водоемов, а не в городе.

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