РИАМО – 4 июн. В ЖК «Испанские кварталы», который возводится на территории новой Москвы в поселении Сосенское, введены в эксплуатацию последние дома бизнес-класса в составе 1-го района, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Застройщик получил разрешение на ввод трех корпусов переменной этажности общей площадью 28 934 квадратных метров. Суммарно в них расположено 339 квартир, ключи от которых дольщики начнут получать в ближайшее время», – заявила председатель Москомстроийнвеста Анастасия Пятова.

Одним из преимуществ сданных домов является их расположение относительно основных пешеходных маршрутов и мест отдыха, а также объектов стрит-ритейла.

Всего рамками строительства 1-го района инвестором (Группа компаний «А101») запланировано строительство 14 домов, двух детских садов на 570 мест и школы на 1,3 тысячи учеников.

«Одно дошкольное учреждение, рассчитанное на прием 220 малышей, введено в эксплуатацию в 2018 году, второе застройщик намерен сдать в конце следующего лета. Общеобразовательная школа находится на этапе строительства, предполагается, что первых учеников она примет в следующем учебном году», – уточняется в материале.

ЖК «Испанские кварталы – проект комплексного освоения территорий Новомосковского округа. Комплекс будет сформирован двумя районами.