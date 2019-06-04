РИАМО - 4 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четверых человек, в том числе двух детей, в результате пожара в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Утром 4 июня в квартире одного из жилых домов по улице Профсоюзной произошло возгорание. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, среди которых были два малолетних ребенка.

«Следственными органами <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – сказала собеседник агентства.

В настоящее время следователи проводит осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются, добавила Иванова.

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