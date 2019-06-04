РИАМО - 4 июн. Жители Можайского района Москвы начали переезд из дома на улице Толбухина, дом 2, корпус 1 в две стартовые новостройки, это заселение пройдет по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Программа реновации реализуется сейчас в 16 районах, в Можайском - это шестой дом, жителям которого предлагаются квартиры в двух стартовых новостройках на улице Гжатской, дом 16, корпус 1 и улице Красных Зорь, 59Б», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Департамент городского имущества вручил переезжающим семьям 32 письма с предложениями равнозначных квартир. После получения адресаты получили возможность осмотреть предлагаемые варианты жилья. В случае согласия им нужно было начать оформлять документы в Центре информирования по переселению для переезда.

«Всего в Можайском районе из 301 семьи, переселяющейся из пяти многоквартирных домов, 273 семьи, то есть больше 90%, заключили договоры с департаментом городского имущества, став правообладателями нового жилья», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнил Левкин, в указанном районе в программу включено 148 домов общей площадью 414,4 тысячи квадратных метров, утверждено – шесть «стартовых» площадок мощностью 68,4 тысяч квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 «стартовых» площадок, работа по подбору новых продолжается.

С полным перечнем «стартовых» площадок можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.