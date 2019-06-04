РИАМО - 4 июн. В Москве определили победителя и призеров конкурса профессионального мастерства «Социальный работник – 2019», в районных отборочных состязаниях приняли участие более 250 социальных работников столицы, в окружной этап вышли 89 человек, а за звание победителя в финале боролись 11 сотрудников учреждений соцзащиты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главное, чем должен обладать социальный работник прошлого, настоящего и будущего, – это доброе сердце. Без этого качества в системе соцзащиты работать невозможно. Ведь именно в доброте и участии нуждаются люди, о которых мы заботимся, именно этого они ждут от нас. И я считаю, что все наши сотрудники этим качеством обладают», – заявил председатель жюри конкурса, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.

На первом этапе участники конкурса рассказали о себе, на втором – показали небольшие театральные постановки о будущем социальной службы.

Лучшим специалистом стала Ирина Мишнаевская из ЮВАО, второе место заняла Клавдия Приказчикова из САО, третье место разделили Ксения Бабынькина (ЦАО) и Антон Оницев (СЗАО). Приз зрительских симпатий отдали Алене Абрамкиной из Западного административного округа.

Конкурс среди социальных работников проводится в Москве с 2000 года, и каждый раз для него выбирается новая тема. Темой этого года была «Социальный работник будущего».