РИАМО – 4 июн. «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских попали в топ-10 лучших летних джазовых опен-эйр, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

Накануне был представлен рейтинг самых популярных джазовых опен-эйр фестивалей на открытом воздухе в России летом 2019 года.

«Фестивали «ПетроДжаз» в Санкт-Петербурге, Chess & Jazz в Москве, Kaliningrad City Jazz в Калининграде, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, Крым, Sochi Jazz Festival в Сочи, Skolkovo Jazz Science в Сколково, Москва, «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских в Московской области, фестивали Ural Terra Jazz и EverJazz в Свердловской области и «Джаз в Струковском» в Самаре входят в топ-10 летних джазовых событий на открытом воздухе», – отмечается в сообщении.

По данным ТурСтат, летние джазовые опен-эйр фестивали в России посещает свыше полумиллиона человек.

V Международный джазовый фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 6 и 7 июля в музее-усадьбе «Горки Ленинские» Ленинского района Подмосковья.

В программе фестиваля – трубач Christian Scott, органист Larry Goldings, гитарист Peter Bernstein и барабанщик Bill Stewart, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, резиденты фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Входной билет на один день «Джазовых сезонов 2019» стоит 1,5 тысячи рублей, на два дня – 2,5 тысячи рублей.

В прошлом году фестиваль «Джазовые сезоны» посетили более 6 тысяч человек за два дня.

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