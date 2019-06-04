РИАМО – 4 июн. Похороны экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, убитого в пьяной драке в одном из микрорайонов подмосковного Красногорска, пройдут на Митинском кладбище в Москве, передает во вторник ТАСС.

«Близкие родственники Никиты решили похоронить его на Митинском кладбище в Москве. Церемония прощания начнется ориентировочно в 14:00 по московскому времени 6 июня», - сказал близкий друг убитого Иван Шуханов.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).